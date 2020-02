LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continuano i guai in casa Barcellona con l'infortunio di Jordi Alba. Il terzino spagnolo è stato costretto a lasciare il campo per un guaio muscolare nella gara contro il Getafe. Visibilmente scosso, Alba si è accomodato in panchina arrendendosi al problema fisico.Terzo problema da registrare per Setien la cui avventura sulla panchina catalana non è di certo cominciata nel migliore dei modi. Dopo gli infortuni di Suarez e Dembele, l'allenatore dei blaugrana perde un altro pezzo pregiato in vista del match del 25 febbraio contro il Napoli in Champions.