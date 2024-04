Il Psg supera 4-1 in rimonta il Barcellona: sentenza Mbappé. I parigini sfideranno in semifinale il Borussia Dortmund

Kylina Mbappé sentenzia il Barcellona con una doppietta che sa di condanna. Il fenomeno francese prende per mano il Paris Saint-Germain che stacca il pass per la semifinale di Champions. L'Atletico Madrid crolla inaspettatamente a Dortmund.

Barcellona-Paris Saint Germain 1-4

Partita dalle mille emozioni allo stadio Montjuic tra Barcellona e Paris Saint-Germain. I blaugrana passano in vantaggio dopo 11 minuti con Raphinha, servito splendidamente da Yamal dopo una grande giocata sulla corsia di destra. Gli spagnoli si spianano la strada dopo il 3-2 dell'andata ma si bruciano con l'espulsione di Araujo che atterra Barcola da ultimo uomo. Barça in dieci e Psg che ritorna nel match poco dopo con il classico gol dell'ex Dembelé.

Nella ripresa i parigini sfruttano la superiorità numerica e si portano in vantaggio con Vitinha che dalla distanza buca Ter Stegen al 54'. La partita scivola di mano alla squadra di Xavi che viene espulso per proteste. Al 59' Cancelo atterra ingenuamente Dembelè in area di rigore, l'arbitro non ha dubbi e assegna il penalty al Psg. Dal dischetto si presenta Kylian Mbappé che non sbaglia e firma il 3-1. Poco prima del recupero sul contropiede straripante di Hakimi e la doppia parata di Ter Stegen, la palla arriva allo stesso Mbappé che sigla il definitivo 4-1 (6° gol in carriera al Barça, è la squadra a cui ha segnato di più in Champions) che regala alla squadra di Luis Enrique il pass per la semifinale.

Borussia Dortmund-Atletico Madrid 4-2

In Germania non mancano le emozioni tra Borussia Dortmund e Atletico Madrid. Inaspettatamente i padroni di casa si portano in vantaggio di due reti in 5 minuti. Prima Brandt apre le marcature, poi Maatsen raddoppia per i gialloneri e mette alle corde i colchoneros dopo il 2-1 dell'andata in favore dell'Atletico. Partita ribaltata nel primo tempo, ma la squadra di Simeone è l'ultima a morire. Nella ripresa cambia tutto: l'autogol di Hummels rimette in pista gli spagnoli che al 64' riportano il match in parità con Angel Correa. Sembra fatta per l'Atletico Madrid ma il Dortmund non molla la presa e con la spinta del suo pubblico torna in vantaggio e in 3 minuti indirizza la qualificazione. Prima Fulkrug punisce Oblak, poi Sabitzer col diagonale mancino fa esplodere il Westfalenstadion e regala al Dortmund il gol del definitivo 4-2 che consegna, in rimonta, una qualificazione inattesa ai gialloneri.

Le due spagnole della serata salutano la Coppa dei Campioni. La prima semifinale di Champions League sarà quindi tra Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund.

Mercoledì sera Manchester City-Real Madrid e Bayern Monaco-Arsenal decreteranno le altre due semifinaliste.