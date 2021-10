Barcellona, Pedri fenomeno da 1 miliardo: clausola record

Ci vorrebbero mille signor Bonaventura, ognuno col suo milione in mano, e solo così si arriverebbe a comprare il bambino più costoso del mondo. Pedro Gonzalez Lopez, alias Pedri, nato nelle Canarie, pallido come un asceta o come Iniesta, gambe da colibrì e piedino di cipria, 19 anni a novembre, tra poco costerà un miliardo di euro. E’ la cifra a cui ammonterebbe la clausola di rescissione fissata dal Barcellona, nelle more del rinnovo fino al...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati