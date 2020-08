Miralem Pjanic positivo al Covid-19. Il Barcellona attraverso un comunicato ha annunciato che il tampone fatto sul calciatore appena arrivato dalla Juventus ha rimandato indietro un risultato di positività. Adesso ci sarà l'isolamento domiciliare per il centrocampista bosniaco. Non inizia nel migliore dei modi l'avventura in blaugrana per l'ex Roma e Juventus che quindi non potrà allenarsi con i compagni nella prima parte in vista del ritorno in campo della Liga. Una prima grana per Koeman. Ultimo aggiornamento: 21:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA