Situazione Covid che non smette di preoccupare in casa Barcellona: questa mattina il club catalano ha comunicato la positività di Sergiño Dest, Philipe Coutinho e del giovane Ez Abde. I tre calciatori sono asintomatici e in isolamento presso le proprie abitazioni.

Sale così a dieci il numero di contagiati blaugrana, dopo Dani Alves, Lenglet, Balde, Jordi Alba, Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti e Gavi. Un vero e proprio focolaio che Xavi fa sempre più difficoltà a gestire: il prossimo 2 gennaio, in occasione del primo match del 2022 contro il Maiorca, l'allenatore spagnolo potrebbe ritrovarsi ad avere appena 9 giocatori della prima squadra a disposizione. L'avversaria del Napoli in Europa League vive un incubo che sembra non avere fine.