Barcellona e Real Madrid hanno pareggiato 0-0 nel Clasico, recupero della 10/a giornata della Liga, giocato questa sera a Barcellona. Il risultato non smuove la classifica delle due squadre, appaiate in testa a 36 punti.



L'incontro, inizialmente in programma il 26 ottobre, era stato poi rinviato per le proteste in Catalogna. E ci sono stati momenti di tensione all'esterno del Camp Nou, tra gli indipendentisti e la polizia. Lo riporta El Pais che mostra immagini in diretta. I Mossos d'Esquadra sono intervenuti contro i manifestanti che hanno dato fuoco a delle barricate erette nei pressi dello stadio. Una persona è stata arrestata dopo aver lanciato una bottiglia di vetro contro gli agenti. Ultimo aggiornamento: 22:19