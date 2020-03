LEGGI ANCHE

Basta un gol. Anzi, basta un Leo Messi . Il fuoriclasse argentino non brilla con continuità, come tutto il, ma il suo calcio di rigore - molto discusso per fallo di mani di Normand - trasformato nella fase finale del match basta al Barcellona per avere la meglio della Real Sociedad in unda quasi 80mila spettatori. Annullato con Var il gol nel finale diche avrebbe potuto allargare il risultato.Gli avversari di champions del Napoli diritrovano così la vittoria dopo il pareggio del San Paolo e la sconfitta nel Clasico contro ildi una settimana fa. Formazione tipo perche ha potuto risparmiare dall'inizio soloin difesa ein un centrocampo decimato dalle assenze. I blaugrana incontreranno il Mallorca la prossima settimana, ultimo appuntamento prima del ritorno di Champions contro gli azzurri.