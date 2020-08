LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancheha commentato la gara del Camp Nou, nelle parole riportate da Mundo Deportivo: «Sono contento per quanto ho visto, abbiamo giocato il nostro calcio e meritato la vittoria» ha detto il catalano. «Questo passaggio del turno era il nostro primo obiettivo, adesso speriamo di poter fare altrettanto bene a. Non siamo partiti benissimo stasera, abbiamo dovuto difenderci perché il Napoli si è dimostrata una grandissima squadra, tra le migliori d’Italia, ci abbiamo messo intensità».«Abbiamo resistito in quei primi minuti e poi abbiamo controllato il campo, lasciando a loro il campo solo nella ripresa.ai Quarti? Sono una squadra forte ma lo siamo anche noi. Sono sicuro che faremo una grande partita» ha continuato Setien che poi ha parlato anche degli azzurri. «sta bene, ha ricevuto un colpo forte dae ora dovremo controllarne le condizioni, ma non credo ci siano troppi problemi. A Gattuso ho fatto i complimenti per quanto sta facendo a Napoli, la squadra sta migliorando sempre più».