«Abbiamo lasciato per strada alcuni punti, ma abbiamo mostrato un buon livello di gioco». Quique Setien presenta con la sua proverbiale calma il prossimo impegno delcontro il Villarreal: «La gara sarà importante, dovremo portare a casa un buon risultato, siamo vivi e lotteremo fino alla fine., dobbiamo accettarlo. Non mi condizionano, devo restare concentrato per quello che verrà in campo».Alla sfida didi agosto contro il Napoli , però, il Barcellona potrebbe avere un nuovo allenatore? «Non vi dirò cosa ci siamo detti nell’ultima riunione con il presidente, ma non ho avuto la percezione che la mia avventura alfosse finita» ha confessato Setien. «è un gran calciatore, saprà capire la situazione che viviamo. In campo non posso mandarci tutti.? Non speculerò sul suo futuro, non abbiamo mai parlato di questo».