Oggi a Nyon il sorteggio per i quarti di finale di, obiettivo anche del Barcellona di Quique Setien che dovrà affrontare ilad agosto. «Non avevo tante aspettative per questo sorteggio perché per noi sarà importante pensare alla gara con il, che è la chiave di tutto» ha detto l'allenatore dei catalani in conferenza.«Sappiamo che giocheremo in casa, come è giusto che sia, il resto del sorteggio ci sta bene saperlo ma non dobbiamo pensarci» ha aggiuntoalla stampa. «Sarà più importante superare il turno e nel frattempo pensare alle gare che ancora ci attendono in campionato. Il Napoli è lontano, quando arriverà agosto ci penseremo. Ci dispiace non avere con noi i nostri tifosi, avrebbero fatto sicuramente la differenza».