LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarebbe stato uno dei grandi assenti del match tra Napoli , invecesta bruciando le tappe della riabilitazione e vuole farsi trovare pronto per quando le squadre torneranno a giocare. «Stavo già accelerando il recupero, questo stop forzato mi permetterà di essere in campo quando servirà. Quando si tornerà a giocare sarò a disposizione della squadra» ha confermato l'attaccante uruguaiano ai microfoni di Referi.«Sto allenandomi a casa con i fisioterapisti del club, c’è qualche piccola modifica per gli esercizi ma quello che conta è avere costanza ora» ha continuato Suarez , che aveva saltato la gara contro gli azzurri ala causa dell'infortunio al ginocchio. «All’inizio di questa emergenza tutti abbiamo sottovalutato la cosa, ora c’è paura e ogni Paese sta cercando di difendersi al meglio. Dobbiamo avere precauzioni, è giusto così in questo momento perché la gente non mette il calcio al primo posto. Prima bisogna tornare alla normalità, allontanare la paura e poi torneremo in campo».