Barcellona, Xavi avverte il Napoli: «Due rientri per il Maradona»

«Il Valencia è una squadra forte, per noi sarà un’altra finale». Parla così Xavi, allenatore del Barcellona, dopo il pareggio in Europa League contro il Napoli e a un passo dalla sfida al Valencia in campionato. «Ci aspetta una partita complicata. Il nostro primo obiettivo resta rientrare in Champions League e per questo la sfida al Mestalla sarà fondamentale. Abbiamo qualche assenza di troppo ma ci prepariamo al meglio. I tre punti sarebbero fondamentali. Ho detto alla squadra che contro il Napoli abbiamo giocato una grande partita, contro il Valencia dobbiamo migliorare l’efficacia sotto porta».

Giovedì al Maradona potrebbero esserci due volti nuovi, rispetto al match d'andata. «Araujo proverà nelle ultime ore a rientrare in gruppo. Vuole essere in campo ed è un gran professionista, ma tutto dipenderà dalle nostre sensazioni. Se non ci sarà nulla di strano, sarà con noi. Depay? È un calciatore che ci può dare una grande mano: ha qualità, ha senso del gol, ci aiuterà molto. Ha avuto un infortunio complicato, speriamo di averlo giovedì contro il Napoli» ha spiegato Xavi.