Barcellona, Xavi contro Mourinho: «Spero di non offrire mai un'immagine del genere»

«Ognuno si comporta come gli pare, se ti senti danneggiato in una finale... Ma noi giocatori e allenatori dobbiamo essere da esempio». Nella conferenza della vigilia del match della Liga spagnola contro il Celta Vigo, l'ex campione del Barcellona e ora attuale tecnico blaugrana è intervenuto sull'episodio della sfuriata di José Mourinho nei sotterranei della Puskas Arena nei confronti dell'arbitro Taylor: «Come chiediamo di non essere insultati, dobbiamo essere i primi a dare l'esempio. La condotta è molto importante, spero di non offrire mai un'immagine del genere».