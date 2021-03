Da domani Roberto Mancini avrà a disposizione i tre interisti Bastoni, Barella e Sensi. È arrivato infatto il via libera dall'Ats di Milano per i calciatori nerazzurri convocati dall'Italia. I tre dovranno aspettare i risultati dei tamponi che hanno svolto oggi: in caso di esito negativo, potranno aggregarsi al gruppo a Parma, dove giovedì l'Italia sfiderà l'Irlanda del Nord nella prima gara del girone di qualificazione ai Mondiali 2022. Mancini potrà contare su di loro anche per le partite con Bulgaria e Lituania. I calciatori erano stati bloccati dopo le quattro positività nerazzurre della scorsa settimana (D'Ambrosio, Handanovic, De Vrij e Vecino oltre a due membri del gruppo squadra) e il rinvio di Inter-Sassuolo di sabato scorso (gara che sarà recuperata il 7 aprile). Nel pomeriggio di oggi, intanto, scenderanno in campo in una seconda seduta di allenamento (dopo quella di stamattina) ad Appiano Gentile insieme ai compagni agli ordini del tecnico nerazzurro Conte.

Ultimo aggiornamento: 16:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA