Bastos saluta la Lazio e lo fa su Instagram: «È stato un piacere lottare per i colori di questo grande club. Ringrazio tutti per avermi fatto sentire a casa durante questi quattro anni insieme. Buona fortuna e vi Auguro tutto di meglio. Il viaggio continua».

ll passaggio di Bastos dalla Lazio all' Al-Ain, in Arabia Saudita, è ormai avvenuto da diverse settimane, ma ancora mancava il messaggio pubblico del giocatore, rivolto al suo ex club ma soprattutto ai suoi vecchi tifosi. Il difensore angolano ha giocato con la Lazio dal 2016 al 2020.

