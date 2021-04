Psg - Bayern Monaco 0 - 1

Dopo avere interrotto la lunga striscia di imbattibilità del Bayern Monaco in Champions League vincendo 3-2 l'andata in Germania, il Paris Saint Germain proverà a completare l'opera nella sfida di ritorno dei quarti al Parco dei Principi dove i campioni in carica hanno perso i quattro precedenti contro il club francese. Il Paris nell'andata ha inflitto al Bayern la prima sconfitta nella competizione da marzo 2019...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati