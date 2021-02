I recenti quattro casi di positività nel Bayern Monaco (Goretzka e Martinez sono guariti, Muller ancora no e in più l'ultimo è Pavard) hanno allarmato le autorità sanitarie tedesche, che in queste ore stanno ragionando su una possibile quarantena per tutto il gruppo squadra in vista delle partite contro l'Eintracht Francoforte e contro la Lazio in Champions League. Come riporta Sportschau, il dipartimento sanitario di Monaco di Baviera non è ancora giunto a una conclusione sulle misure da mettere in atto: «Indagini in corso», si è limitato a riferire in un comunicato. Le indagini riguardano il normale tracciamento dei possibili contatti ravvicinati con i calciatori poi trovati positivi. Una volta chiarito ciò, arriverà la decisione sulla quarantena di gruppo. «Questa procedura viene utilizzata per ogni persona infetta, indipendentemente dalla sua professione», la precisazione nella nota.

Sotto la lente d'ingrandimento anche alcuni comportamenti fuori dalle righe durante la festa per la vittoria del Mondiale per Club: in particolare, Pavard - poi positivo al tampone - ha baciato la coppa come altri compagni. Il terzino francese ha poi ovviamente trascorso del tempo con la squadra e si è anche allenato con il resto del gruppo. Alle autorità adesso il compito di decidere se mettere il Bayern in bolla. La Lazio segue interessata.

