«Ha un contratto fino al 2023 e siamo molto felici che lui sia qui. Penso che le cose si calmeranno adesso». Voce di Salihamidžić, qui casa Bayern. Il destinatario del messaggio? Il re dei bomber: Robert Lewandowski. Le parole del dirigente del club tedesco aggiungono un'altra puntata alla telenovela legata al futuro dell'attaccante polacco: «Cerco nuove emozioni nella vita» aveva detto Roberto a un podcast sul sito Onet.pl. A 33 anni cerca nuove avventure, possibilmente in Spagna e ancora meglio a Barcellona, ma il Bayern Monaco non ne vuole sapere. Il miglior giocatore Fifa 2020 e 2021 ha un contratto fino al 2023 e come riferito questa mattina da Salihamidžić alla Bild, difficilmente ci saranno novità da qui all'inizio del prossimo campionato. Lewandowski. quest'anno a segno 35 volte nella cavalcata scudetto dei bavaresi, aveva detto che la sua avventura in Germania era terminata. Secondo diversi media, il Barcellona avrebbe fatto un'offerta di 32 milioni di euro per averlo. Ma a quanto pare non è bastata.