Un'altra sconfitta per l'Inter Miami di Beckham. Non sul campo ma in tribunale, nella battaglia contro l'Inter legata al nome del club. Lo United States Patent and Trademark Office, l'ufficio che si occupa dei brevetti negli Stati Uniti, ha accolto l'istanza della società di Suning e respinto quella dell'ex campione co-proprietario della franchigia della Florida, dopo che già il primo pronunciamento dello scorso febbraio aveva dato lo stesso esito. Il suo club non può chiamarsi Inter senza autorizzazione.

Resta un terzo grado di giudizio, ma l'ipotesi più probabile adesso che è l'Inter Miami debba cambiare nome. Il Club Internacional de Fútbol Miami è stato fondato nel 2018 e milita nel campionato MLS. Il proprietario di maggioranza è Marcelo Claure, un imprenditore boliviano, ma tra i quattro soci di minoranza c'è anche l'ex stella inglese. La nuova società era stata presentata nel settembre 2018 e già allora l’Inter era sembrata contraria alla denominazione scelta con un post sarcastico su Twitter.

