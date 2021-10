Oggi l'Italia conoscerà l'avversaria per la "finalina" per il terzo posto di Nations League. Allo Juventus Stadium di Torino, infatti, alle ore 20:45 andrà in scena la seconda semifinale del nuovo torneo targato Uefa e sarà una lotta tra il Belgio di Romelu Lukaku e Roberto Martinez e la Francia di Kylian Mbappé e Didier Deschamps. Chi avrà la peggio, come è stato ieri per gli azzurri di Roberto Mancini, si giocherà l'ultimo gradino del podio domenica, alle 15, sempre nello stadio dei bianconeri contro di noi. Mentre chi vincerà se la vedrà con la Spagna di Luis Enrique, a San Siro, ma sempre domenica e alle 20:45.

Belgio-Francia, le probabili formazioni

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Lukaku, Carrasco. Ct. Martinez

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Theo Hernandez; Pogba, Tchouaméni, Rabiot; Griezmann, Mbappé, Benzema. Ct. Deschamps

Dove vederla in tv e diretta streaming

Belgio-Francia, semifinale di Nations League, è in programma alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino, e sarà visibile in diretta su Canale 20 e su Mediaset Infinity.