Diretta Belgio-Italia 0-0 live: Bonucci segna sotto porta, ma il Var annulla. Buona partenza degli azzurri

È tempo di quarti di finale ad Euro 2020, che verranno aperti alle ore 18.00 dalla sfida tra Svizzera e Spagna. Alle 21 però c'è Belgio-Italia, la più interessante delle quattro partite, in cui si scontreranno gli azzurri guidati da Roberto Mancini e i Diavoli Rossi di Roberto Martinez. Entrambe le squadre hanno sofferto tanto agli ottavi di finale: l'Italia ha passato il turno solo con l'aiuto di 30' di supplementari, battendo per 2 a 1 un'Austria d'occasione con le reti dei subentrati Chiesa e Pessina.

I belgi, invece, seppur di misura hanno strappato il pass per il secondo turno ad eliminazione diretta nei 90', in cui è bastata una rete di Thorgan Hazard nel primo tempo a decidere il match. L'ultimo scontro ufficiale tra le due nazionali risale alla fase a gruppi di Euro 2016, quando gli azzurri allora allenati da Antonio Conte si imposero per 2 a 0 con le reti di Emanuele Giaccherini e Graziano Pellè. Nel totale degli scontri diretti il vantaggio in nostro favore è importante: sono ben 14 le vittorie, a fronte di 4 pareggi e 4 sconfitte. L'incontro verrà diretto dal fischietto sloveno Slavko Vinčić, e andrà in scena all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Lukaku, Doku. Ct: Martinez.

A disp.: Kaminski, Sels, Boyata, Denayer, Praet, Trossard, Mertens, Batshuayi, Benteke, E. Hazard, Carrasco, Dendoncker. Ct: Roberto Martinez

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

A disp.: Sirigu, Meret, Emerson, Acerbi, Toloi, Locatelli, Pessina, Bernardeschi, Cristante, Berardi, Belotti, Raspadori. Ct: Roberto Mancini

Dove vederla in tv

La partita sarà visibile sia in chiaro sui Rai Uno, con streaming su Rai Play, sia sui canali satellitari Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, con streaming sulla piattaforma Sky Go.