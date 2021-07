Vigilia di quarti di finale anche per Roberto Martinez, che arriverà al Belgio-Italia di Euro 2020 forse con due dei migliori intepreti del suo calcio, Kevin De Bruyne ed Eden Hazard, tutte due usciti acciaccati dal confronto con il Portogallo agli ottavi.

De Bruyne e Hazard out

«Come sapete, oggi non sono stati in grado di allenarsi. Avranno altre 24 ore, è una corsa contro il tempo ma aspetteremo l'ultimo momento per prendere una decisione», dice il 47enne di Balaguer. «Ora non sono in grado di dire se giocheranno, ma cercherò di averli a disposizione. Per domani sarà difficile, specie per Hazard che ha un problema muscolare, però magari spero di andare avanti e di averli a disposizione successivamente. Ma domani la decisione spetterà più ai medici che a me».

Un peccato per i due talenti di Manchester City e Real Madrid, che dopo un finale di stagione per entrambi "problematico" (De Bruyne si era infortunato nella finale di Champions persa contro il Chelsea, Hazard avevo chiuso una seconda deludentissima stagione in Blancos), erano tornato a far risplendere i loro talenti già nella fase a gironi. Ma forse, ancora una volta, saranno costretti ad arrendersi sul più bello, e non per colpa loro.

