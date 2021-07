Oliveira, i segreti del grande Belgio che copiò il modello italiano

A guardarlo oggi questo Belgio un pizzico di rimpianto viene su all'ex bomber Lulù Oliveira che a metà degli anni 90 scelse di voltare le spalle al suo Brasile per sposare la causa belga. Sì, perché in quegli anni non c'era bisogno di bisnonni nati in improbabili paesini sperduti per poter ottenere il permesso di vestire la maglia di una nazionale diversa rispetto a quella di nascita. Bastava aver giocato per qualche anno, con continuità,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati