Vigilia di partita per gli azzurri di Roberto Mancini, che domani affronteranno il Belgio a Monaco di Baviera nella gara valida per il secondo dei quarti di finale in programma ad Euro 2020. Ai microfoni ha parlato Giorgio Chiellini, che ha sciolto i dubbi del prepartita sulle sue condizioni fisiche.

«L'infortunio? Ho recuperato, sto bene, ma Mancini ha tutti a disposizione e deciderà. Chiunque gioca, saremo pronti per fermare Lukaku, senza snaturare il nostro gioco. Tutti sappiamo che giocatore straordinario è stato e quanto è stato importante in questa stagione per l'Inter. Ma sarebbe offensivo per gli altri giocatori del Belgio parlare solo di lui...». «In ogni caso - ha concluso il difensore della Nazionale e della Juventus - credo che sia Romelu sia io stanotte dormiremo tranquilli»

». Poi una piccola parentesi sulle condizioni climatiche in Germania: «Qui fa meno caldo che in Italia, l'atmosfera è bellissima: mi aspetto una grande partita».