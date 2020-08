© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sarebbe un secondo positivo nel. Il ciclo di tamponi effettuato a Seefeld dopo la comunicazione del primo contagio all'interno del gruppo squadra avrebbe rilevato un secondo atleta affetto da Covid-19. Anche in questo caso, come nel primo,, ovvero i medici Salvatori e Fuiano (mentre De Cicco era a Villa Stuart con Foulon per supervisionare alle visite mediche e quindi resterà a far base nel Sannio).Il condizionale è d'obbligo in quanto sarebbero in corso ulteriori accertamenti ed approfondimenti su altri atleti e dunque non c'è stata ancora una comunicazione ufficiale da parte della società dopo quella iniziale di venerdì sera. Ad ogni modo, le due positività riscontrate, se in un primo momento hanno costretto Inzaghi a modificare il calendario di alcune sedute, annullandole per forza di cose, dall'altro non cambiano i programmi della squadra, che da oggi riprenderà ad allenarsi, anche se con le dovute precauzioni.La prima certezza, e questa è una buona notizia (anche perché alcune voci, poi rivelatesi infondate, in un primo momento indicavano come a rischio la prosecuzione del romitaggio), è che. Si va avanti in tutta tranquillità, d'altro canto sono stati messi in atto tutti i protocolli del caso e non c'è alcun motivo per interrompere la preparazione. Anzi, sono stati persi due giorni per un totale di quattro sedute che, conoscendo lo stacanovismo di Inzaghi, verranno recuperate non appena sarà possibile. Ieri a Seefeld ha piovuto per quasi tutto il pomeriggio. Il Benevento si era risvegliato col sole e qualche nuvola, pronto a sottoporsi ai tamponi di rito per accertare eventuali altre positività. Ovviamente sono stati testati non solo i calciatori che erano stati a contatto con il compagno di squadra, bensì tutti i membri dello staff tecnico, il team manager, quelli dello staff medico, i fisioterapisti, i magazzinieri, i collaboratori, l'autista, il fotografo e il cameraman presenti ritiro e ovviamente anche tutti i dipendenti dell'hotel «Hocheder» che ospita i giallorossi. Ovviamente sul terreno di gioco di MosernStrasse, dopo venerdì, non si è visto nessuno neppure ieri.L'unico a fare capolino è stato il giardiniere sul trattorino rasaerba intorno alle 10. La squadra deve restare in isolamento fiduciario per 10 giorni secondo le disposizioni delle autorità austriache e allora tanto vale continuare la preparazione. Oggi si ricomincia con gli allenamenti, si torna a lavorare sodo e a sgobbare per continuare ad alimentare quel fantastico sogno di una serie A non da comparsa, ma da protagonisti.dovute precauzioni.Il club ha ottenuto l'autorizzazione dalle autorità austriache per la ripresa delle sedute mediante l'applicazione di specifiche misure anti-Covid. La squadra si allenerà a gruppi e con dovuto distanziamento. Cancellate chiaramente tutte le amichevoli, per le quali si vedrà più avanti il da farsi. A cominciare da quella prevista domani con i dilettanti dell'Imst, squadra che milita nella Regionalliga austriaca. Saltata anche quella con lo Schalke 04 prevista per il 28 agosto. Non sono in ritiro con la squadra né il presidente Oreste Vigorito, né il direttore sportivo Pasquale Foggia. Il primo è rimasto a a casa a Napoli, il secondo è bloccato a Milano dove faceva base da giorni per vari incontri di mercato. Nessuno dei due adesso potrà raggiungere Seefeld ed entrambi saranno costretti a comunicare con Inzaghi e con il resto del gruppo solo attraverso telefonate e video-chiamate.Foggia, non appena concluderà i suoi appuntamenti, rientrerà a casa a Napoli e da lì dirigerà le operazioni. Il massimo dirigente invece avrebbe dovuto approdare a Seefeld proprio nella giornata di venerdì ma è stato fermato in tempo in seguito alle notizie relative alla prima positività e non è più partito. Ricordiamo che i due casi (ma non è detto che non ce ne sia qualche altro, oggi se ne saprà di più) riscontrati in Tirolo nel ritiro dei giallorossi non è il primo che riguarda squadre di A quest'anno ma solo l'ultimo di una lunga serie. Il Cagliari aveva annunciato Despodov, al quale in un secondo momento si sono aggiunti Cerri, Ceppitelli e Bradaric. Poi è stata la volta di Mirante della Roma, cui ha fatto seguito Petagna del Napoli, infettato dal fratello dopo una vacanza in Sardegna. Più avanti è toccato al Torino rilevare due calciatori positivi e poi è stata la volta di Boga del Sassuolo, uno degli obiettivi del Napoli. E ieri Kevin Bonifazi, ex difensore del Torino, oggi alla Spal, ha annunciato sul suo account Instagram di essere risultato positivo al Covid-19.