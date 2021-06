Benitez trova casa all'Everton: l'ex Napoli rimpiazzerà Ancelotti

Liverpool è stata la città da cui è partito il suo sogno internazionale, e sarà anche la prossima casa di Rafa Benitez. Alternanza tra ex Napoli sulla panchina dell'Everton visto che, dopo un anno e mezzo di gestione Ancelotti - che aveva accettato la Premier proprio dopo l'azzurro a dicembre 2019 - sarà lo spagnolo a guidare i Toffees nella prossima stagione. Accordo a un passo, con ufficialità in vista tra qualche ora.

Dal Liverpool all'Everton, dunque, per Benitez, un passato a Napoli tra il 2013 e il 2015 e voglioso di tornare in Europa dopo due anni non proprio memorabili con il Dalian in Cina. Per Benitez si era parlato anche di un ritorno a Napoli la scorsa primavera, poi l'avventura Gattuso è arrivata fino a fine campionato e Rafa ha atteso la panchina migliore per tornare in gioco.