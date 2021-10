Benjamin Mendy, terzino del Manchester City e campione del mondo nel 2018 con la Francia, resta in carcere in custodia cautelare, almeno fino al 15 novembre. Incriminato per stupro e aggressione sessuale, al ventisettenne francese, secondo quanto riporta il "Manchester Evening News", è stato rifiutato il rilascio su cauzione per la terza volta dal 27 agosto, giorno in cui è stato incarcerato: prima del processo del 24 gennaio 2022, ha deciso il giudice Patrick Thomson della Chester Crown Court, il calciatore dovrà rimanere nella prigione di Liverpool. Mendy è accusato di aver commesso quattro stupri e aggressioni sessuali da tre donne, una delle quali diciasettenne e con cui avrebbe avuto i primi contatti a Manchester.

