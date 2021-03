Un altro caso di positività al Covid-19 in casa Juventus. Si tratta di Rodrigo Bentancur, che è risultato positivo all'ultimo tampone ed è stato immediatamente posto in isolamento. Salterà quindi il big match contro la Lazio in programma sabato sera all'Allianz Stadium.

«Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Rodrigo Bentancur - si legge nella nota dei bianconeri -. Il calciatore è in isolamento e asintomatico.

La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra».

Ultimo aggiornamento: 21:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA