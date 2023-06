Benzema lascia il Real Madrid dopo 14 stagioni, ora è ufficiale. Il club: «Una delle nostre più grandi leggende»

È ufficiale l'addio di Karim Benzema dal Real Madrid. L'attacante francese, classe '87, lascia quindi il Real dopo 14 stagioni e 25 titoli. «Il Real Madrid e il nostro capitano Karim Benzema hanno concordato di porre fine alla sua brillante e indimenticabile fase da giocatore per il nostro club. Il Real Madrid - si legge in un a nota - vuole mostrare la sua gratitudine e tutto il suo affetto per chi è già una delle nostre più grandi leggende».

Karim Benzema will say goodbye to Real Madrid fans in a press conference next Tuesday. ⚪️👋🏻 #Benzema



Karim leaves as most decorated player in the history of the club. Real Madrid statement says he has “earned to make the decision he prefers over his future”. pic.twitter.com/vUGLSKzUsZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2023