Monsieur Benzema, il Pallone diventa oro

«Karim è un grande». Senza alzare troppo il sopracciglio, Carlo Ancelotti nella pancia dello Stamford Bridge ha celebrato in quattro parole il protagonista del 3-1 del Real Madrid in casa dei campioni d’Europa – e del mondo – in carica, una tripletta e bye bye Londra. Voilà Monsieur Benzema, al quale l’Equipe ha dedicato ieri un discreto fiume d’inchiostro. Anche qui, un concetto chiaro e pulito: «Karim Benzema, l’attaquant le plus complet du...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati