Berardi minacciato insieme alla moglie Francesca dopo la vittoria sul Milan: «Se vedo tuo marito lo uccido»

Non c'è tifo, se c'è violenza fisica o verbale, non c'è differenza. Come quella rivolta a Francesca Fantuzzi, la moglie di Domenico Berardi, il giocatore del Sassuolo che nella partita contro il Milan, vinta per 5 a 2, ha messo in campo tutto il suo talento. Eppure alla meraviglia del gesto atletico, c'è chi antepone la stupidità della parola. «Se vedo tuo marito lo uccido...crepate», minacce scritte sul profilo Instagram della moglie del calciatore calabrese, dopo la partita.

Minacce dopo la vittoria

Ad inviarle a Berardi, diversi tifosi milanisti, ma chiamarli tifosi è uno sfregio alla tifoseria pulita, la gran parte di chi va allo stadio. Berardi al Meazza ha segnato il terzo goal e tre assist ai suoi compagni di squadra: una partita da leone del campo, contro quei leoni che invece si nascondono dietro ad una tastiera.

Denuncia la violenza

La moglie di Berardi, dopo quei messaggi minatori, non si è impaurita ed ha postato gli screenshot delle minacce sul suo profilo, non senza aggiungere l’intenzione di passare alle vie legali.