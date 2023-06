Biraghi colpito (e ferito) alla testa da un bicchiere lanciato dagli spalti durante la finale di Conference League

Brutto episodio accaduto durante la finale di Conference League. Al 37' del primo tempo l'arbitro è stato costretto a interrompere il gioco dop il lancio di oggetti, in particolare bicchieri di plastica, in campo dal settore occupato dai tifosi del West Ham. Un oggetto ha colpito il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, sanguinante dalla nuca e costretto a ricevere delle cure mediche.

Il caso della "Partita della lattina"

Non è la prima volta che un calciatore viene colpito alla testa da un oggetto.

In questo caso la partita è stata sospesa per qualche minuto ma in passato un episodio del genere ha portato a conseguenze pesanti. Tra i precedenti spicca il caso della celebre "Partita della lattina". Era il 1971 e in Germania si giocava l'andata degli ottavi di finale della Coppa dei Campioni tra Borussia Mönchengladbach e Inter. Boninsegna fu ferito da una lattina lanciata dagli spalti, l'arbitro sospese il match e consegnò la partita a tavolino ai nerazzuri (che stavano perdendo 7-1). Il caso però fu dibattuto a lungo e successivamente il tribunale sportivo a Ginevra annullò la gara e ne ordinò la ripetizione a Berna, infliggendo contestualmente una multa di un milione e mezzo di franchi svizzeri al Mönchengladbach.