L'ex presidente della Fifa Joseph Blatter ha trascorso una settimana in coma artificiale a seguito di un intervento al cuore ma ora ha lasciato la terapia intensiva. È il racconto della figlia Corinne in un'intervista rilasciata alla stampa svizzera: «Fa progressi quotidiani, piccoli passi ma costanti», spiega Corinne Blatter Andenmatten ai giornali del gruppo CH Media.

Lasciare il reparto di terapia intensiva è stato un «segno abbastanza importante dal punto di vista psicologico. I medici sono contenti delle sue condizioni ma c'è ancora un lungo lavoro da fare». L'84enne Blatter è risultato positivo al coronavirus a novembre e ha subito un intervento al cuore alla fine dello scorso anno, che sua figlia ha detto essere più «complicato e pericoloso» di quanto si pensasse.

L'ex n.1 del calcio mondiale è sotto indagine penale in Svizzera dal 2015. Sua figlia ha detto di non essere a conoscenza dell'ultimo caso intentato contro di lui dalla Fifa per «sospetta cattiva gestione finanziaria» in relazione al suo museo di Zurigo. «Teniamo queste cose negative lontano da lui il più a lungo possibile», ha concluso la figlia di Blatter.

