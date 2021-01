È del Boca Juniors, una delle sue squadre più amate, la prima Coppa Diego Maradona, come è stata ribattezzata la Coppa della Lega. Gli Xeneizes, eliminati di recente nella semifinale della Coppa Libertadores, hanno sconfitto ai rigori il Banfield, dopo che la partita si era conclusa sull'1-1 al 90'.

La squadra dell'ex juventino Carlitos Tevez era stata raggiunta in pieno recupero da Lollo, dopo essere passata in vantaggio con Cardona al 18' del secondo tempo. Ai rigori sono andati tutti a segno, fatta eccezione per Alvarez.

© RIPRODUZIONE RISERVATA