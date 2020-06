Il Bologna Fc 1909 comunica che «in considerazione della lunga sosta imposta dall'emergenza sanitaria, i calciatori della prima squadra e lo staff tecnico hanno dato, come i dirigenti, la loro disponibilità alla riduzione dell'emolumento annuo, in misura di una mensilità». La Società ha espresso il suo «apprezzamento per il senso di responsabilità dimostrato anche in questo momento dai calciatori e dai tecnici». Ultimo aggiornamento: 13:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA