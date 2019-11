Nel giorno dei provvedimenti dopo gli insulti razzisti a Verona a Balotelli, un altro caso scuote il mondo del tifo calcistico. A distanza di tre giorni dalla partita, a Bologna è stato denunciato un coro, che si sarebbe levato dalla curva ospiti durante Bologna-Inter di sabato scorso, nel quale alcuni tifosi nerazzurri avrebbero irriso la stage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980. La questione finirà in Parlamento, visto che il deputato bolognese del Pd Andrea De Maria ha già annunciato un'interrogazione al governo. Sul fatto non ci sarebbero riscontri ufficiali, tanto che la Questura di Bologna non ha, al momento, avviato accertamenti. Della vicenda ha parlato per primo Alessandro Alberani, ex segretario Cisl e presidente dell'Acer, che ha assistito alla partita, da tifoso rossoblù, nella tribuna laterale, accanto allo spicchio riservato ai sostenitori ospiti da dove si sarebbe levato il coro: «siam venuti in curva perché, la stazione a Bologna non c'è». «Non ci volevo credere - dice Alberani - e mi sono molto arrabbiato anche con alcuni tifosi interisti che erano seduti vicino a me, anche se devo dire che la stragrande maggioranza dei sostenitori nerazzurri che erano in tribuna erano scandalizzati da quelle parole. Siamo davanti a una situazione intollerabile. Ho avvertito il presidente dell'associazione delle vittime Paolo Bolognesi e sentito la responsabilità civile di denunciare l'accaduto». Bolognesi, da parte sua, ha chiesto all'Inter un gesto riconciliatorio . «Già ogni domenica negli stadi si sentono cori razzisti, ora se la prendono anche con la strage del 2 agosto, questa è una novità di uno squallore incredibile, che non va sottaciuta. Non si era mai caduti così in basso». Ultimo aggiornamento: 20:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA