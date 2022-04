Live Bologna-Inter 0-0: Inzaghi cerca la vittoria scudetto

Il più importante tra i recuperi in programma, visto che dal risultato di questa sfida dipenderà molto della lotta scudetto tra Inter e Milan. Messa alle spalle la sconfitta contro l'Atalanta, il Bologna ha messo in fila quattro risultati utili consecutivi, tra i quali anche due pareggi contro Juventus e Milan. Momento di forma assolutamente straordinario invece per l'Inter, che arriva – comprese tutte le competizioni – da cinque vittorie consecutive. I nerazzurri non perdono da fine febbraio, dal 2-0 casalingo subito dal Sassuolo.

Il recupero potrebbe risultare decisivo per la lotta scudetto dato che i nerazzurri si trovano al momento in seconda posizione a meno due dal Milan primo. In caso di vittoria i ragazzi di Inzaghi prenderebbero il comando della classifica con un punto di vantaggio ed appena quattro gare da giocare.