Al di là delle enormi problematiche riguardanti l’aumento dei contagi Covid, l'Inter si presenta in questo 2022 da campione d’inverno in carica. Ad attenderla in trasferta all'ora di pranzo dell'Epifania il Bologna: «Loro hanno vinto 3-0 a Sassuolo, su un campo tutt’altro che semplice. Conosciamo il valore dell’avversario e dell’allenatore», ha detto Simone Inzaghi, tecnico dei nerazzurri. Sul coronavirus afferma: «C'è un clima di incertezza che non fa bene al calcio perché è difficile preparare così le partite, sappiamo però che domani andremo a Bologna. Noi abbiamo tre positivi, il Bologna otto. Ci sono le autorità che decidono, sia io che Mihajlovic sappiamo che fino al fischio d’inizio bisogna essere pronti per cambi di uomini e strategia. In due anni è capitato spesso, non fa bene al calcio ma coinvolge tutte le squadre e come ci è stato detto per la Supercoppa decideranno le autorità. Giocheremo di volta in volta, nessun problema».

Inzaghi: «Lukaku è un grandissimo giocatore»

«Non conta il titolo d’inverno ma fa piacere essere in testa. I giudizi devono essere uno stimolo per far bene, sappiamo che siamo primi e tutti ci affronteranno al meglio per crearci problemi». E su Lukaku: «Non mi va di parlarne perché non è una cosa di mia competenza. Posso dire poco, soltanto che Romelu è un grandissimo giocatore e che qui ha fatto due anni straordinari. Con me è stato dieci giorni e si è comportato nel migliore dei modi. Ora gioca altrove e spero possa essere molto utile, anzi ne sono sicuro perché è un top player. Brozovic? Rinnoverà. Il mercato? Aspettiamo il presidente Zhang».