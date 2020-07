Ultimo aggiornamento: 17:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono 5 le gare consecutive senza vittoria per il Bologna di Sinisa Mihajlovic; ma peggiore ancora è il rendimento casalingo dei felsinei, che non vincono al Dall'Ara da 6 gare durante le quali hanno conquistato 3 pareggi e 3 sconfitte. I salentini, che avevano iniziato la stagione vincendo 2 delle prime 3 trasferte giocate, non vincono lontano dal Via del mare dal 9 febbraio scorso, 2-3 in casa del Napoli.(4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Svanberg, Medel; Soriano; Skov Olsen, Palacio, Barrow. All. Mihajlovic(4-2-3-1): Gabriel; Dell’Orco, Lucioni, Paz, Donati; Mancosu, Tachtsidis, Barak; Falco, Saponara; Lapadula. All. LiveraniBologna e Lecce giocano oggi una sfida valida per la 36esima giornata di campionato. I felsinei vengono dalla sconfitta di Bergamo, 1-0 per l'Atalanta il finale, partita che verrà ricordata più per l'increscioso litigio tra Mihajlovic e Gasperini che per quanto visto in campo; fondamentale, di contro, la vittoria per 3-1 del Lecce sul Brescia nella sfida di mercoledì, grazie alla quale i salentini, a -4 dal Genoa, conservano tuttora speranze di giocare in Serie A anche il prossimo anno.