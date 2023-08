Bologna-Milan 0-2, tutto in 21': sblocca Giroud, raddoppia Pulisic. Il nuovo Diavolo vince al Dall'Ara

Il nuovo Milan riparte con una vittoria in casa del Bologna. Al Dall’Ara finisce 2-0 per i rossoneri che con Giroud e Pulisic rispondono nel migliore dei modi a Napoli, Inter e Juventus. Colpisce soprattutto l’impatto dello statunitense, soprannominato «Capitan America». È sempre nel vivo del gioco, duetta con i compagni di squadra e dimostra grande affiatamento sia con l’attaccante francese sia con Reijnders. Ed è proprio Pulisic ad avviare l’azione del vantaggio. L’ex Chelsea manda in area un pallone che per tutti è troppo lungo, ma non per Reijnders.

La partita

L’olandese ci arriva e serve in mezzo Giroud, bravo a sorprendere Beukema in velocità e battere Skorupski. La reazione dei rossoblù è tutta nel tiro di Ferguson, che non impensierisce più di tanto Maignan. Il Milan non si fa impensierire e raddoppia con un tiro da fuori di Pulisic. Nella ripresa Thiago Motta corre subito ai ripari con un primo cambio: fuori Moro e dentro Orsolini. L’esterno dà più soluzioni in attacco e regala un pizzico di profondità e alle manovre offensive dei rossoblù. Così adesso il Bologna è più ordinato e vivace. Ed è ancora Ferguson ad andare al tiro, ma il pallone si spegne sul fondo. Da parte sua, il Milan appare più frettoloso e in sofferenza. Come quando Ndoye salta Calabria e invece di mettere in mezzo prova a sorprendere Maignan sul primo palo. Il Bologna non si ferma e insiste prima con Aebischer, poi con Posch. Ed è ancora il portiere francese il grande protagonista. Il Milan cerca di resistere e difende con i denti il doppio vantaggio, festeggiando la vittoria per 2-0.

Nel finale anche il palo di Leao.