Archiviata la vittoria di Parma, arrivata in extremis grazie al gol di Theo Hernandez, al Milan di Stefano Pioli serve continuità già nel match in casa del Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic. Una vittoria potrebbe alimentare di nuovo speranze europee. «Non esiste un caso Piatek», rassicura Stefano Pioli.



Piatek. «Non è un caso. Non esiste il caso di un giocatore, per me esiste un caso Milan».



Milan. «Non abbiamo messo tutto a posto, ma siamo a buon punto. Continuiamo a lavorare».



Mihajlovic. «Il Bologna è più forte da quando c'è lui. È da questa estate che tifo Bologna perché Sinisa ha affrontato questa battaglia con determinazione. Da lunedì poi tornerò a tifare per loro. Mi auguro di poterlo salutare domani».



Partita. «Dobbiamo cercare un'opportunità importante. Stiamo bene, in questo momento ogni nostra gara ha un peso».



Atteggiamento. «In campo inizia a vedersi una squadra che gioca con intensità e idee chiare. Il Bologna è un avversario attento e determinato». Ultimo aggiornamento: 18:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA