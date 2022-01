Mihajlovic, sconfitti dai più forti: «Ma se non ti alleni due settimane...»

Sperava che a vincere non fosse la squadra migliora, ma anche stasera il Bologna si arrende all'avversario e anche con il Napoli perde punti importanti per la classifica. «Abbiamo perso contro la squadra migliore» - chiarisce subito l'allenatore dei rossoblu - «Ma sicuramente potevamo far meglio, soprattutto nel primo tempo quando con la qualità ci hanno messo in difficoltà».

LEGGI ANCHE Spalletti vince ma non si accontenta: «Potevamo gestire meglio il finale»

«Avremmo potuto riaprirla nella seconda parte, ma non ci siamo riusciti. Nelle ultime due settimane non ci siamo mai allenati sul serio, trovando anche un avversario così forte è normale che vai in difficoltà» ha continuato Mihajlovic ai microfoni di Dazn a fine gara. «Arnautovic non segna? Non lo so, lui ha sempre qualcosa. Non sta proprio benissimo, ieri ha sentito un dolorino in allenamento».