Bologna a Napoli senza Arnautovic Thiago: «Spalletti non mi sorprende»

Napoli-Bologna è già decisiva per Thiago Motta? L'allenatore dei rossoblu arriva al Maradona non per essere una vittima sacrificale: «Abbiamo lavorato su tutto, per affrontare al massimo la prossima sfida contro il Napoli. Tutte queste situazioni devono servire a me come stimolo. La cosa più importante è prepararci al meglio per domenica. Il Napoli non mi sta sorprendendo, è una grande squadra allenata da un grande allenatore come Spalletti. Non c'è solo Kvaratskhelia, ha tanti giocatori forti. Li affronteremo come abbiamo fatto con tutte le altre squadre fino a questo momento, con strategia» ha detto Thiago Motta.

«In campo mi aspetto ambizione, mi aspetto che tutti diano il massimo per crescere e migliorare, facendo sempre del nostro meglio» ha continuato l'italo-brasiliano in conferenza «Arnautovic oggi non si è allenato, abbiamo ancora domani per valutarlo ma ha ancora molto male alla schiena. Ad oggi è più probabile la sua esclusione. Credo che in questo momento stiamo facendo un buon lavoro per cambiare il momento che stiamo vivendo, poi vedremo dove possiamo arrivare in futuro. Ringrazio Saputo per la fiducia».