Bologna vola, Sampdoria sconfitta 3-1 al Dall'Ara

Dopo due sconfitte consecutive il Bologna ritrova punti pesanti ed una posizione sempre più tranquilla. Il risultato è forse troppo severo per la Samp spesso imprecisa sotto porta ma sempre propositiva ed a tratti padrona del campo. Di Barrow, Svanberg e Soriano le reti rossoblu mentre il gol del momentaneo pari è a firma Quagliarella. Un successo che permette al Bologna di portarsi ad una sola lunghezza in graduatoria dai blucerchiati.

Mihajlovic rilancia Tomiyasu e Dijks e conferma Palacio terminale offensivo. Tra i blucerchiati a centrocampo si rivede Thorsby, in avanti Quagliarella è supportato da Damsgaard. Diversi gli ex da una parte e dall’altra: in campo ci sono Soriano ed Ekdal, in panca Gabbiadini e Ramirez, su tutti Mihajlovic recordman di punti dell’era Ferrero.

Ospiti subito vicinissimi al vantaggio con un palo pieno di Thorsby a Skorupski battuto. Poco dopo il portiere polacco è decisivo su una botta potente dal limite di Damsgaard. Il Bologna studia gli avversari ed al primo affondo passa. La rete è a firma Barrow ma gran parte del merito è di Palacio. El Trenza sfonda sulla destra e mette dentro un cross preciso per il gambiano che trova il sesto sigillo personale. A 39 anni suonati Palacio si conferma una pedina fondamentale per il Bologna, pochi gol ma tanto lavoro e qualità per la squadra. E se il capitano felsineo è un eterno fuoriclasse, dall’altra parte chi porta la fascia al braccio non è certo uno qualsiasi. Fabio Quagliarella, classe ’83 sfrutta al meglio il cross di Augello anticipando Danilo e festeggiando così le 400 presenze in serie A. La gara è apertissima e poco prima del riposo il Bologna torna in vantaggio. Grande azione di Barrow, rifinitura per Svanberg che di destro batte Audero. Ad inizio ripresa la squadra di Ranieri si riaccende sfiorando il pari in almeno tre circostanze. Ma la gara rimane apertissima ed il Bologna sciupa con Palacio e Skov Olsen una doppia clamorosa occasione. Ci pensa l’ex Soriano, l’uomo in più del Bologna in questa stagione a mettere in cassaforte il risultato. Il regista offensivo rossoblu chiude nel modo migliore una strepitosa azione di Svanberg siglando il nono gol in campionato. Gli ospiti provano a riaprire la gara ma è ancora Svanberg a sfiorare il poker per i padroni di casa.

Il successo permette al Bologna di avvicinarsi sempre più alla parte sinistra della classifica mentre per la Samp prosegue il periodo no con due soli punti nelle ultime cinque gare.

