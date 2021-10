Bologna, Theate sfida il Napoli: «Non veniamo per stare a guardare»

«Mi aspetto una partita molto dura, perché il Napoli è una squadra forte quanto il Milan». Queste le parole di Arthur Theate, il rossoblu che a poche ore dalla sfida dello Stadio Maradona ha parlato ai microfoni del sito ufficiale bolognese.

«Giochiamo fuori casa e non sarà facile, ma credo che se mostriamo lo stesso carattere dell'ultima partita, ci possiamo aspettare di tutto» ha continuato. «Abbiamo fiducia, in questo momento sappiamo anche di essere difficili da battere, giochiamo bene, l'uno per l'altro. Sarà dura ma mi aspetto di andare là non per guardare la partita, ma per fare punti».