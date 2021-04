Torino, Mandragora gran gol a Bologna per la salvezza

Un passetto avanti verso la salvezza per Bologna e Torino. I rossoblu sono ormai vicinissimi all’obiettivo, il Toro prosegue la striscia positiva con 8 punti nelle ultime 4 gare. Meglio di padroni di casa nel primo tempo avanti con Barrow, ripresa di marca granata ed eurogol di Mandragora.

Turnover in casa Bologna con Poli e Dominguez a metà campo, Barrow fa il centravanti. Nel Toro c’è Milinkovic Savic in porta, Zaza ritrova una maglia da titolare.

Sinisa perde subito Dominguez per infortunio, al suo posto c’è l’islandese Baldursson. L’ex Verdi particolarmente ispirato pesca Belotti che a due passi da Skorupski si fa ipnotizzare dal portiere polacco. Subito dopo il Bologna sblocca il risultato. Barrow lanciato in profondità da Soriano beffa il portiere ospite con una potente conclusione dal limite. Per l’attaccante gambiano è l’ottavo sigillo in campionato. Malgrado il vantaggio la squadra di Mihajlovic si propone sempre con grande intensità anche se prima del riposo i granata sfiorano il pari con Verdi. Sciupa troppo la squadra ospite ed il tandem Belotti-Zaza non sembra intendersi al meglio.Nel Bologna invece Barrow brilla, è lui il pericolo numero per la difesa granata.

In apertura di ripresa Skorupski è ancora decisivo stavolta su Zaza. Il Toro cresce, gli attaccanti trovano l’intesa ma è di Mandragora il gol del pari con una splendida staffilata dal limite all’incrocio dei pali. Gli ospiti non si accontentano e per il Bologna l’unica arma per ripartire è quella di lanciare Barrow. Ci provano le due squadre fino all'ultimo con gli ospiti più determinati ma alla fine il pari è giusto.

Il Toro conferma il buon momento, la squadra imbarazzante della prima parte del campionato è ormai soltanto un ricordo. Tutto sommato il pari sta bene anche a Mihajlovic che domani parlerà con Joey Saputo del suo futuro.