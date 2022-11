Un gol per tempo, senza troppo sforzarsi contro la solita spuntata e fragile Sampdoria, e la Fiorentina coglie così la sua seconda vittoria esterna consecutiva. Le reti di Bonaventura e Milenkovic consentono di guardare ora a una classifica più serena dopo un avvio stagionale complicato. Se Italiano sorride, Stankovic continua a preoccuparsi. La sua squadra subisce con grandissima facilità e non ha la forza di reagire.

LA PARTITA - Stankovic si gioca la carta Montevago, a sorpresa accanto a Caputo, per una Samp schierata questa volta con il 3-5-2. Ikonè, Jovic e Kouame hanno compiti offensivi. Passano meno di 4 minuti e la Fiorentina si trova già avanti. Dodò offre, a centro area, a Bonaventura un cioccolatino da scartare. Uno a zero. Spaesamento e fragilità. Ecco cosa caratterizza la difesa blucerchiata, vicina a capitolare ancora al 12’ quando Ikomè si beve Amione, vola indisturbato verso Audero , lo salta ma invece di tirare pecca di altruismo. La conclusione di Kouamè viene respinta sulla linea da Ferrari.

La reazione della Sampdoria è, come sempre, flebile. Al 15’ Colley, match winner due settimane fa a Cremona, incorna alto sotto misura. Poco prima della mezz’ora. Marinelli concede un penalty alla Fiorentina per fallo di Audero su Jovic in occasione di una veloce ripartenza degli ospiti. Il VAR richiama il fischietto di Tivoli che torna sui suoi passi e cancella il rigore. Finale di tempo in crescendo per la Sampdoria, con i continui affondi da sinistra di Augello e una botta di poco alta di Caputo sopra la traversa.

Stankovic spende il secondo cambio a inizio ripresa. Dopo l’ingresso di Murillo per Amione, è Gabbiadini a rilevare il giovane Montevago. Italiano risponde con Cabral e Igor al posto di Jovic e Martinez Quarta. Solito avvio blando della Samp e puntualmente i viola ne approfittano. Bonaventura sfiora la doppietta ma il secondo è nell’aria e al 58’ arriva su palla inattiva. Angolo di Biraghi e inserimento vincente di Milenkovic. L’ultima mezz’ora è pura accademia per i viola che non rischiano più nulla e anzi sfiorano, in più occasioni, la terza rete. Inutili tutti i cambi di Stankovic.