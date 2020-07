La bandiera della Juventus Giampiero Boniperti compie 92 anni e il club bianconero lo ricorda sul suo sito ufficiale. «Era il 4 luglio 1928. A Barengo, provincia piemontese (vicino a Novara, per la precisione) nasceva Giampiero Boniperti. Ancora nessuno lo sapeva, ma l'epopea che lo attendeva era una di quelle che meritano di finire nella storia del calcio -si legge su juventus.com-. Di certo occupa un capitolo fondamentale nel libro della leggenda bianconera. Il giovane Boniperti sposò infatti i colori della Juventus nel 1947, a nemmeno 20 anni compiuti. E fin dai mesi successivi fu chiaro a tutti che la sua avventura juventina sarebbe stata duratura e piena di soddisfazioni.



Capocannoniere della Serie A nella stagione successiva, e poi vincitore del campionato con la Signora. Cinque gli Scudetti vinti da giocatore, una delle punte di quel diamante chiamato (appunto) Boniperti-Charles-Sivori: un trittico così famoso da essere quasi una filastrocca, da pronunciare a memoria». «E il bello di questa storia è che la fantastica avventura in campo ne è solo la prima parte. La seconda inizia infatti nel 1971, quando Boniperti diventa Presidente bianconero. Un Presidente vincente come nessuno mai prima di lui: 16 i trofei conquistati in meno di 20 anni, una media da capogiro, un'epoca di trionfi straordinari che hanno portato la Juventus sul trono del mondo. Non poteva che essere sua la frase che ogni tifoso bianconero ha letteralmente tatuata nel cuore. Da ripetere tutti in coro, mentre facciamo gli auguri al nostro Presidentissimo: Vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta», conclude il club bianconero. Ultimo aggiornamento: 12:54