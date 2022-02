È una corsa contro il tempo quella della Lega Serie A. Domani, martedì 15 febbraio, ci sarà un’assemblea importante. Si dovrà decidere il nuovo presidente (45 giorni di tempo a partire dal 7 febbraio), dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino, adeguare lo Statuto ai principi informatori stabiliti dal Consiglio federale lo scorso novembre (dal 16 febbraio scatta il commissariamento ad acta) e decidere sulla richiesta della Figc, che chiede il rinvio della giornata di campionato del weekend 19-20 marzo per aiutare il c.t. Roberto Mancini in vista dei playoff Mondiali. Per quanto riguarda il sostituto di Dal Pino, il nome forte nelle ultime ore è quello di Carlo Bonomi, presidente di Confindustria per i prossimi due anni. In questi 24 mesi si dividerebbe su entrambi i fronti. Il suo nome viene portato avanti da Paolo Scaroni, presidente del Milan, e appoggiato da club come Juventus e Inter.

Serie A verso il rinvio della giornata del 20 marzo? Gravina: «Stop per dare più spazio alla Nazionale»

Bonomi, si lavora a un'intesa

C’è da lavorare per trovare un’intesa: per eleggerlo servono 14 voti. In caso di fumata nera, dal terzo tentativo servirà la maggioranza semplice (11 voti), con la presenza di almeno 14 società. Insomma, la partita è ancora aperta. Nominare il presidente di Lega sarebbe un bel segnale da dare alla Figc in questo momento. Segnale, tra l’altro, che si augura anche Gabriele Gravina. Il nome di Bonomi darebbe credibilità alla Lega Serie A di fronte al governo, con cui sostenere le istanze per ottenere ristori adeguati all’oltre miliardo annuale di contributi versati.

Certo, anche su questo nome ci sono i contrari. Come, ad esempio, Lazio, Napoli e Udinese. Se intesa davvero ci sarà, poi si penserà allo Statuto. Perché in una sola giornata la Lega serie A potrebbe avere sia la sua nuova guida (Bonomi appunto) sia un commissario ad acta per la modifica dello Statuto. Ma qui in via Rosellini puntano a un’ulteriore delega fino al 31 marzo. E chissà se magari la nomina del sostituto di Dal Pino possa convincere la Figc a concederla.