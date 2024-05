Borussia Dortmund-Paris Saint Germain 1-0: gol di Fullkrug, Mbappé fa flop

Una gara tirata dal primo all'ultimo minuto, decisa però da un solo gol: è Fullkrug il marcatore di Borussia Dortmund-Paris Saint Germain, il bomber dei tedeschi che decide con una giocata incantevole la semifinale d'andata di Champions League in Germania.

Un sinistro a incrociare che spiazza Donnarumma ma che lascia comunque aperta la porta per la qualificaizone: l'1-0 non decide il passaggio del turno, tutto si deciderà al ritorno in Francia quando Mbappé e compagni proveranno a rimontare e a prendersi la finale.

Dopo una prestazione che ha comunque soddisfatto Luis Enrique: il Psg di fatto ha messo alle corde più volte il Dortmund, con un doppio palo, tante occasioni non sfruttare dagli attaccanti e qualche rimorso. Anche il Borussia, però, avrebbe potuto siglare il raddoppio, più volte evitato da Donnarumma su Sancho o su Sabitzer.